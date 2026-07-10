ВСУ хотят сделать жизнь в Энергодаре невыносимой, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Очевидно, что перед ВСУ поставлена задача сделать невыносимой жизнь в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Очевидно, что поставлена задача перед ВСУ сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Главной темой консультаций была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.
В четверг глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил РИА Новости, что город полностью обесточен из-за атаки ВСУ на энергосистему за пределами города, критическая инфраструктура запитана от резервных источников.