Гендиректора строительной фирмы в Калининграде будут судить за пять эпизодов мошенничества

По версии следствия, в течение 2025 года мужчина заключал с клиентами договоры на изготовление и установку стеклянных перегородок и кровель. Заказы были от физических лиц. Однако, получив от них деньги, подозреваемый не выполнял взятые обязательства, а присваивал средства себе и тратил на личные нужды.