Гендиректора строительной фирмы в Калининграде будут судить за пять эпизодов мошенничества

Руководителя фирмы подозревают в мошенничестве в крупном размере — часть 3 статьи 159 УК РФ.
По версии следствия, в течение 2025 года мужчина заключал с клиентами договоры на изготовление и установку стеклянных перегородок и кровель. Заказы были от физических лиц. Однако, получив от них деньги, подозреваемый не выполнял взятые обязательства, а присваивал средства себе и тратил на личные нужды.
Общая сумма ущерба от действий директора превысила 830 тысяч рублей. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.
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