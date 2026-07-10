Белгородский облсуд оставил в силе приговор за взятки в фонде реформирования ЖКХ

Приговор был вынесен в октябре этого года. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», тогда Октябрьский райсуд Белгорода признал бывших сотрудников фонда Андрея Внукова и Юлию Овчарову, а также заместителей генерального директора ЦЭБ Даниила Медведева и Кирилла Попова виновными в получении взяток и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Им были назначены сроки лишения свободы от 8 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев в колониях общего и строгого режима со штрафами в размере от 20 до 50 млн руб.