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Над Энергодаром летают дроны ВСУ с призывами к эвакуации, заявил Лихачев

Лихачев: дроны ВСУ летают над Энергодаром и передают призывы покинуть город.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Украинские дроны с громкоговорителями летают над Энергодаром и передают призывы к жителям покинуть город, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«В последние недели (от ВСУ — ред.) добавились еще и психологические атаки: ночные полеты дронов с громкоговорителями с запугиваниями, с угрозами, с предложениями немедленно покинуть Энергодар», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

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