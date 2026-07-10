Над Энергодаром летают дроны ВСУ с призывами к эвакуации, заявил Лихачев

«В последние недели (от ВСУ — ред.) добавились еще и психологические атаки: ночные полеты дронов с громкоговорителями с запугиваниями, с угрозами, с предложениями немедленно покинуть Энергодар», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.