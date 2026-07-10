Прилетов на АЭС «Бушер» не было, заявил Лихачев

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.