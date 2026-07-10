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Прилетов на АЭС «Бушер» не было, заявил Лихачев

Лихачев: прилетов на АЭС «Бушер» не было.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Удары по провинции Бушер в Иране наносились, но прилетов на территорию станции АЭС «Бушер» не было, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

«По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было — это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются», — сказал Лихачев журналистам.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.

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