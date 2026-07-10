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Нелегальных торговцев дизельным топливом выявили в Ростове и области

Нарушения зафиксировали на двух АЗС в Ростове и Каменском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили нелегальных торговцев дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В одном из хуторов Каменского района Ростовской области подпольную торговлю организовал местный житель. Он использовал оборудование собственного производства. Горючее стоило выше, чем в среднем по региону.

Во время обыска изъяли 4,5 тонны топлива, заправочное устройство и около 20 емкостей. При этом ранее владельца точки уже привлекали за незаконное предпринимательство и нарушения пожарной безопасности. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Второе нарушение выявили на одной из частных АЗС в Ростове-на-Дону. Полицейские выяснили, что дежурный оператор по ночам продавала дизель по завышенной цене. При этом топливо отпускалось в пластиковую тару, использование которой для горючих жидкостей запрещено.

Канистру и кассовый чек изъяли. В отношении работницы заправки проводят расследование в рамках статьи о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

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