Нелегальных торговцев дизельным топливом выявили в Ростове и области

Второе нарушение выявили на одной из частных АЗС в Ростове-на-Дону. Полицейские выяснили, что дежурный оператор по ночам продавала дизель по завышенной цене. При этом топливо отпускалось в пластиковую тару, использование которой для горючих жидкостей запрещено.