Ульянов оценил встречу с МАГАТЭ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедший в пятницу в Калининграде, был самым удачным из всех, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Мы сейчас провели встречу достаточно плодотворную. Мне лично показалось, что она была самой удачной из всех предыдущих раундов», — сказал он журналистам после межведомственных консультаций между делегациями.
По словам Ульянова, предыдущие встречи «были неплохие, полезные по-своему», но сегодня обсуждение приобрело более предметный характер.
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