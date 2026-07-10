Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов оценил встречу с МАГАТЭ в Калининграде

Ульянов: встреча России и МАГАТЭ в Калининграде была самой удачной из всех.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедший в пятницу в Калининграде, был самым удачным из всех, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы сейчас провели встречу достаточно плодотворную. Мне лично показалось, что она была самой удачной из всех предыдущих раундов», — сказал он журналистам после межведомственных консультаций между делегациями.

По словам Ульянова, предыдущие встречи «были неплохие, полезные по-своему», но сегодня обсуждение приобрело более предметный характер.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше