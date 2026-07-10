В башкирском селе Караидель летом завершат благоустройство улицы Ленина

«Мы активно осваиваем средства, выделенные на этот важный проект, и планируем завершить основные работы в июле. Общий срок исполнения контракта — 1 августа 2026 года. Благодарю всех, кто вовлечен в реализацию этого масштабного проекта, и, конечно, наших жителей за терпение и понимание. Создание комфортной и современной среды для жизни — наша общая задача, и мы движемся в верном направлении», — отметил глава районной администрации Айдар Шайдуллин.