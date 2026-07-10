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В башкирском селе Караидель летом завершат благоустройство улицы Ленина

На объекте уже сделали наружное освещение и водоотводные лотки.

Благоустройство улицы Ленина в селе Караидель Караидельского района Республики Башкортостан завершат летом, сообщили в районной администрации. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте уже смонтировали наружное освещение и отремонтировали водоотводные лотки. После окончания работ на территории установят скамейки, цветочные вазоны и урны. Специально для удобства и безопасности пешеходов установлен новый переход через водопропускной канал около парка Победы.

«Мы активно осваиваем средства, выделенные на этот важный проект, и планируем завершить основные работы в июле. Общий срок исполнения контракта — 1 августа 2026 года. Благодарю всех, кто вовлечен в реализацию этого масштабного проекта, и, конечно, наших жителей за терпение и понимание. Создание комфортной и современной среды для жизни — наша общая задача, и мы движемся в верном направлении», — отметил глава районной администрации Айдар Шайдуллин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.