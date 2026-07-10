Слил задания и экзамен. Выпускнику аннулируют результат ЕГЭ за пост в Сети

Под занавес сдачи ЕГЭ разразился скандал — у двух выпускников почти через месяц после экзамена аннулируют его результаты. Оба писали ЕГЭ в одной аудитории в Нижегородской области, всё, казалось бы, прошло хорошо. Пока в Сети не всплыл пост одного из выпускников с заданиями ЕГЭ, сфотографированными прямо в пункте проведения экзамена. А когда подняли и пересмотрели видео, увидели и второго школьника со смартфоном под столом. Какие ещё нарушения фиксировали на ЕГЭ в регионе, рассказывает nn.aif.ru.