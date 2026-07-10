Слил задания и экзамен. Выпускнику аннулируют результат ЕГЭ за пост в Сети

Под занавес сдачи ЕГЭ разразился скандал — у двух выпускников почти через месяц после экзамена аннулируют его результаты. Оба писали ЕГЭ в одной аудитории в Нижегородской области, всё, казалось бы, прошло хорошо. Пока в Сети не всплыл пост одного из выпускников с заданиями ЕГЭ, сфотографированными прямо в пункте проведения экзамена. А когда подняли и пересмотрели видео, увидели и второго школьника со смартфоном под столом. Какие ещё нарушения фиксировали на ЕГЭ в регионе, рассказывает nn.aif.ru.
«Списывание — это нечестно».
Федеральный центр тестирования обнаружил в общедоступном чате мессенджера фото экзаменационного задания. Оказалось, снимок сделали в аудитории пункта проведения экзамена 11 июня. В этот день по всей Нижегородской области более 8000 человек сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике.
«Просмотр видеозаписи, которая ведётся на ЕГЭ, подтвердил факт наличия телефона у молодого человека, и был явно виден момент фотографирования контрольно-измерительного материала», — сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Как объяснил министр, далее при просмотре видеозаписи из аудитории проверяющие обнаружили ещё одно грубое нарушение. Оказалось, ещё один школьник принёс в аудиторию смартфон и пользовался им на экзамене.
Итог грустный. «Результаты экзамена будут аннулированы, теперь эти ребята смогут сдать ЕГЭ только в следующем году», — уточнил Михаил Пучков. — Очень огорчён этой ситуацией. Списывание — это нечестно по отношению к своим же одноклассникам!".
Михаил Пучков напомнил, что даже если выпускника не поймали с телефоном в аудитории в день экзамена, это не значит, что ему всё сойдёт с рук. На экзамене идёт видеозапись.
Проверка ждёт теперь и взрослых, работавших в тот день в пункте проведения экзамена и допустивших сразу два нарушения. А, может быть, и больше…
Это не единственный скандал во время ЕГЭ-2026 в регионе: в первый же день тестирования, 1 июня, со смартфоном и шпаргалкой попались ещё двое выпускников. Ребята тоже остались на второй год по пересдаче ЕГЭ.
4 июня не завершили ЕГЭ по русскому языку в регионе четыре человека — у них нашли один мобильный телефон и три шпаргалки. Причём у одного удалённого набор запрещённых материалов министра удивил: небольшие шпаргалки, распечатанные на принтере, вырезанные и склеенные в ленту, и впридачу книга — пособие!
Трое не смогли сдать ЕГЭ по математике 8 июня, и тоже из-за «шпор». С экзаменов по обществознанию 11 июня и по информатике 18 июня по аналогичной причине удалили ещё двоих.
Несмотря на все эти скандалы, в целом педагогам и родителям региона есть чем гордиться: выпускники 2026 года превзошли достижения ЕГЭ прошлых лет. 197 ребят в Нижегородской области получили максимальные 100 баллов, и это на 62 человека больше, чем в 2025 году.
Ученик нижегородского лицея № 38 Илья Коршунов набрал на ЕГЭ 300 баллов: по «сотне» — по физике, профильной математике и русскому языку. Это первый такой пример за несколько лет. 23 школьника в регионе получили максимальные баллы по двум дисциплинам, ещё 167 учащихся набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ.
Простилась с мечтой о медали.
Иногда необдуманным поступком при сдаче ЕГЭ можно перечеркнуть годы напряжённого труда в школе. Одна из нижегородских выпускниц 2024 года осталась без золотой медали, поскольку решила подстраховаться и пришла на экзамен со смартфоном. Прямо во время тестирования телефон зазвонил на всю аудиторию.
В том же 2024 году другого юного нижегородца за шпаргалку на ЕГЭ и вовсе отдали под суд! По данным Сормовского райсуда Нижнего Новгорода, парень принёс «шпору» на экзамен по химии, но её быстро заметили работники пункта приёма экзамена. В отношении школьника тогда составили административный протокол по факту умышленного искажения результатов государственной итоговой аттестации. Судья ограничился устным замечанием в адрес нарушителя. Но пересдача ЕГЭ через год тоже, видимо, должна была произвести впечатление на молодого человека.
Разрешает ли закон нарушителям нынешнего года пересдачу уже осенью? Оказывается, да, при условии, что аннулированы результаты экзамена по обязательным предметам — русскому языку или математике. Сделать второй заход в таких случаях можно в дополнительный период тестирования — после 1 сентября.
Повторная попытка государственной итоговой аттестации в нынешнем году возможна также, если результат был аннулирован не по вине выпускника. Например, если были нарушения со стороны организаторов: не выдали бланки, не работала система видеонаблюдения, произошёл технический сбой…
В 2025 году именно поэтому на второй круг пошли ученики школ из Дзержинска и Нижнего Новгорода. В первом случае на экзамене по русскому языку включили не ту аудиозапись для написания изложения, во втором на ЕГЭ по информатике не работала нужная программа на компьютере.
Напомним, Сергей Лазарев спел для выпускников одной из школ в Нижнем Новгороде на последнем звонке.