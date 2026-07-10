Лихачев: из-за ударов группа сотрудников «Росатома» остановилась в Тегеране.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Группа российских сотрудников «Росатома» из-за новых ударов в Иране остановилась в Тегеране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Мы наших людей (из “Росатома” — ред.) остановили в Тегеране, они сейчас находятся непосредственно на территории нашего посольства. Ну и в ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше