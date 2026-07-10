В Нижнем Новгороде ожидается «погодный беспредел»

Почти треть или 24 мм месячной нормы осадков выпадет после 30-градусной жары в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Отмечается, что «погодный беспредел» охватит полстраны и может затронуть Нижний Новгород.
По информации специалиста Центра Фобос, на Русской равнине намечается грандиозный процесс слияния двух циклонов — эффект Фудзивары.
«Первый циклон по имени “Бернадетт” уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке в южной акватории Балтийского моря, а второй термический циклон (его барический “собрат”) фиксируется над севером Каспия, что для лета считается очень редким событием, которые происходит 1 раз в 10 лет. Оказавшись близко друг к другу оба атмосферных вихря начнут взаимодействовать», — пояснила в Фобосе.
К выходным циклоны сольются в один огромный регенерирующий суперциклон с ядром над Центральной Россией — выпадут обильные дожди, есть вероятность смерчей.
По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, дорожные рабочие будут обследовать и расчищать водоотводные каналы и лотки ливневок.
«В последнее время ливни имеют залповый характер. Это когда одномоментно, в течение 30−50 минут, выпадает большое количество осадков. Такой объем не всегда может быстро уйти. Большая просьба к автомобилистам не создавать аварийных ситуаций из-за плохой видимости, сделать остановку, переждать непогоду», — сказали специалисты, добавив, что в воскресенье в местах традиционных подтоплений будет организовано дежурство коммунальной техники.
Также будет организован контроль за состоянием склонов.