В Нижнем Новгороде ожидается «погодный беспредел»

«Первый циклон по имени “Бернадетт” уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке в южной акватории Балтийского моря, а второй термический циклон (его барический “собрат”) фиксируется над севером Каспия, что для лета считается очень редким событием, которые происходит 1 раз в 10 лет. Оказавшись близко друг к другу оба атмосферных вихря начнут взаимодействовать», — пояснила в Фобосе.