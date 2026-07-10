Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций.

«Я рассматриваю это как глава МАГАТЭ с приложением всех усилий в рамках моих полномочий, чтобы обеспечить безопасность сотрудников атомных станций, их семей, мест их проживания», — сказал он журналистам по итогам консультаций с российской стороной в Калининграде.