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Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций

Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия к обеспечению безопасности персонала атомных станций, заявил его глава Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.

«Я рассматриваю это как глава МАГАТЭ с приложением всех усилий в рамках моих полномочий, чтобы обеспечить безопасность сотрудников атомных станций, их семей, мест их проживания», — сказал он журналистам по итогам консультаций с российской стороной в Калининграде.

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