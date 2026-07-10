Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС

Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Во время последнего режима тишины, он проходил с 4 по 20 июня для ремонта Днепровской станции. 5 июня с утра была провокация, был прилет, пострадали пять наших военных инженеров. И в ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на это разминирование и фактически своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций, и с нашей стороны все ремонтные работы на днепровской линии были завершены», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше