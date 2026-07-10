Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС.

«Во время последнего режима тишины, он проходил с 4 по 20 июня для ремонта Днепровской станции. 5 июня с утра была провокация, был прилет, пострадали пять наших военных инженеров. И в ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на это разминирование и фактически своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций, и с нашей стороны все ремонтные работы на днепровской линии были завершены», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.