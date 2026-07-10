Названа одна из причин больших очередей на заправках в Перми

Аналитики «Лукойла» подсчитали покупательскую активность на своих заправочных станциях в Пермском крае. Согласно отчету, более 40% клиентов покидают заправку, заполнив бак меньше, чем на 30 литров. Почти четверть водителей заливают в бак менее 20 литров. Кроме этого, определенный процент автолюбителей выстаивает очередь, чтобы заправить в бак от двух до пяти литров.