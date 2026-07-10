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Гросси рассказал о деятельности персонала МАГАТЭ на АЭС

Гросси: персонал МАГАТЭ на объектах присутствия пытается минимизировать проблемы.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Персонал Международного агентства по атомной энергии на объектах присутствия не просто следит, а пытается минимизировать проблемы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мои сотрудники есть не только на ЗАЭС, но и на всех объектах, где есть проблемы. Мы не просто наблюдаем, мы пытаемся — иногда успешно, иногда нет — но мы всегда вовлечены с целью минимизировать печальные ситуации, в которые вовлечены люди», — сказал он журналистам после консультаций МАГАТЭ с российской стороной, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

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