Пассажира едва не вытянуло наружу: в самолёте Ryanair в Салониках после взлёта разбился иллюминатор

Пилоты развернули лайнер и вернули его в аэропорт Салоников. Пострадавшего доставили в больницу. По информации телеканала, он находится в состоянии шока, у него проблемы с шеей, а также ссадины и ожоги от трения о разбитый иллюминатор. Остальные пассажиры позже вылетели в Германию другим рейсом.