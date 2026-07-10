Если нет тротуаров, нужно менять организацию движения ради безопасности: эксперт — о смертельном ДТП в Прибрежном

По оценке Вишневского, у Калининграда и региона есть серьёзные по этой части: «Если смотреть за последние пять-шесть лет, у вас очень негативная тенденция. Вы на последних местах. 1030-е, 1020-е место. То есть хуже вас город сложно найти по безопасности».