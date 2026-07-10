Лихачев: «Росатом» примет решение о возвращении сотрудников на АЭС «Бушер».

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. В ближайшие часы «Росатом» примет решение по дальнейшему продолжению возвращения сотрудников госкорпорации на АЭС в Бушере, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
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