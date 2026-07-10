Что отличает ротавирус от обычной интоксикации, рассказала педиатр

В первые часы болезнь может напоминать ОРВИ — появляются насморк, покраснение горла и кашель, но затем присоединяются рвота, частый водянистый стул и температура до 38−39,5 градуса, пояснила Габулова. Особенно опасна для детей потеря жидкости: родителей должны насторожить сухость губ, редкое мочеиспускание, плач без слез, отметила врач. Она добавила, что если ребенок не может пить из-за рвоты, не мочится более шести часов или появляются судороги, необходимо срочно вызвать врача.