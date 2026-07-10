Топ-15 мест для трекинга в Сибири.

Выбирайте маршруты с невысоким уровнем сложности — тогда не придется покупать дорогостоящее снаряжение. Если вы не уверены, что будете часто ходить в походы, палатку и спальный мешок можно взять в аренду у турклуба. Для экономии лучше выбирать маршруты с удобной логистикой — походы, где до точки старта можно добраться на поезде, автобусе или такси. Варианты с авиаперелетами или заброской на вертолете / по воде будут дороже. Грамотно продумайте продуктовую раскладку — выбирайте бюджетные питательные варианты. Для перекусов хорошо подойдут орехи, сухофрукты, энергетические батончики, сушеные сублимированные продукты.