Лето — лучшее время для трекинга в Сибири. Если на Кавказе туристический сезон длится с мая до конца октября, то в Сибири большинство маршрутов доступны только в июле и августе. Собрали топ-15 самых живописных трекинговых маршрутов в Сибири — от легких прогулочных троп до многодневных автономных походов.
Коротко о главном.
Лучшие места для новичков: Красноярские Столбы и Манская петля. Главный хит: Большая Байкальская тропа (ББТ), Шавлинские озера. Для профи: Плато Путорана и поход к подножию Белухи на Алтае. Сезон: пик сезона — июль и август. В июне еще лежит снег на перевалах. Главная опасность: клещи (энцефалит) и медведи.
Содержание:
Топ-15 мест для трекинга в СибириСезонность и погода: когда ехать в поход в СибирьЭкипировка: что брать с собой в трекинг по СибириГде сэкономить: инвентарь, еда, логистикаЧасто задаваемые вопросыЗаключение.
Топ-15 мест для трекинга в Сибири.
1. Большая Байкальская тропа (участок Листвянка — Большие Коты).
Большая Байкальская тропа (ББТ) — это 500 км троп и несколько пеших маршрутов по маркированным дорожкам. Листвянка — Большие Коты — один из самых популярных и обустроенных участков. Далее тропа идет до поселка Большое Голоустное — это тоже распространенный вариант для трекинга. Турклубы предлагают пешие маршруты разной продолжительности, обычно весь поход занимает около недели. Лучшее время для трекинга — с июня до октября. К началу тропы удобнее всего добираться из Иркутска. Сейчас продолжается создание туристической инфраструктуры вокруг Байкала, поэтому Большая Байкальская тропа со временем станет еще длиннее и живописнее.
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута «Большая Байкальская тропа» в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал. Фото: РИА Новости.
2. Природный парк «Ергаки» (маршруты к Висячему Камню и озеру Художников).
Хребет Ергаки находится в Западных Саянах на юге Красноярского края. В парке проложено несколько троп разного уровня сложности. Как правило, большинство маршрутов проходят через такие природные достопримечательности, как Висячий камень, озеро Мраморное, водопад Тушканчик, перевал Парабола, озеро Светлое, вершина «Зуб Дракона». Ближайший крупный населенный пункт к началу маршрутов — Абакан.
Цветы купальницы в природном парке «Ергаки» в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Фото: РИА Новости.
3. Шавлинские озера (Горный Алтай).
Поход к Шавлинским озерам позволяет увидеть самые впечатляющие уголки Северо-Чуйского хребта. Пешие маршруты обычно проходят через Каракабакские озера, плато Ештыкель, долину реки Шавла. Среди пеших маршрутов на Алтае также популярны походы к Белухе и к Мультинским озерам. Многие турфирмы предлагают походы с конным сопровождением или комбинированные туры со сплавами или автотранспортными переездами по программе.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости.
4. Плато Путорана (гора Фестивальная и озеро Лама).
Этот горный массив с плоскими вершинами площадью около 250 тыс. км² является одним из наиболее труднодоступных мест в России, входит в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Плато Путорана — уникальное по красоте заповедное место, здесь множество водопадов и более 20 тысяч озер.
Пешие маршруты проходят вдоль озера Лама, каньона реки Бунисяк, долины реки Южный Нералах. В регионе изменчивые погодные условия, поэтому часто бывают задержки транспортного сообщения. Заброска организованных групп осуществляется из Норильска. На плато Путорана короткий туристический сезон: пешие походы организуются только в июле и августе.
Девушка на фоне Большого Иркиндинского водопада (Китабо-Орон) на плато Путорана. Плато Путорана называют краем тысяч озер и водопадов, находится в заповедной зоне, которую в ЮНЕСКО признали памятником Всемирного наследия. Фото: РИА Новости.
5. Национальный парк «Красноярские Столбы» (Центральные и Восточные столбы).
Парк располагается в предгорьях Восточного Саяна, на его территории проложено несколько экотроп — от коротких до более протяженных. Особенно популярен Круговой маршрут в Центральном районе протяженностью 9 км, который позволяет увидеть главные скалы парка: Бабка-Внучка, Дед, Львиные ворота. Маршрут начинается и заканчивается возле Первого Столба. Благодаря близости к Красноярску здесь популярны однодневные трекинги.
6. Хамар-Дабан (маршрут к пику Черского и озеру Сердце).
Пеший поход на Хамар-Дабан обычно предусматривает восхождение на Пик Черского (2090 м). Нитка маршрутов начинается от Иркутска, а в начале трекинга доступны ночевки в гостевых домах. Походы в этом регионе считаются не очень сложными, поэтому подойдут и для новичков.
Панорама озера Байкал с пика Черского — вершины в горах Хамар-Дабана. Фото: РИА Новости.
7. Природный парк «Шумак» (Бурятия).
Шумак — комплекс минеральных источников в Восточных Саянах в Бурятии. В этой местности встречаются перевалы высотой более 2500 метров и горные реки, требующие перехода вброд, поэтому походы по Шумаку требуют хорошей физической подготовки. Трекинг обычно проходит через Пик Трех Капитанов, Аршанский перевал и реку Мраморную с живописными водопадами.
Природный парк «Шумак»: Окинский район, Бурятия. Фото: Lynx4502. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/
8. Манская петля (Красноярский край).
Манская петля — одна из самых фотогеничных локаций Сибири. Извилистый поворот реки Мана вокруг скального массива, покрытого хвойным лесом, живописен в любую погоду. Сюда можно быстро добраться из Красноярска, поэтому это место прекрасно подходит для небольшого однодневного трекинга.
Вид на нижнее течение Маны около поселка Манский летом. Фото: Antisuicide. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/
9. Остров Ольхон (мыс Хобой и скала Шаманка).
Ольхон — крупнейший остров озера Байкала и один из самых больших озерных островов в мире. Длина Ольхона — примерно 73 км, а ширина — около 15 км. Здесь также можно заняться трекингом или пойти в организованный пеший поход вместе с группой. Хужир — главный туристический центр Ольхона, в поселке есть турбазы и сувенирные магазинчики.
10. Поход к подножию горы Белуха (Алтай).
К подножию горы Белуха на Алтае ведут несколько основных троп, которые различаются по сложности и протяженности. Аккемская тропа — самая короткая и простая, идет вдоль реки Аккем. Кучерлинская тропа проходит вдоль реки Кучерла, здесь набор высоты уже выше. По верховьям хребтов проходит самая сложная Ороктойская тропа. При выборе маршрута к Белухе нужно обязательно учитывать уровень физической подготовки и опыт походов.
Метеостанция на перевале Кара-Тюрек вблизи Аккемского озера и горы Белуха. Фото: РИА Новости.
11. Восхождение на Мунку-Сардык (Бурятия).
Мунку-Сардык — высочайшая вершина Восточных Саян (3491 м), находится прямо на границе России и Монголии. При этом подъем на Мунку-Сардык — одно из самых доступных восхождений в России, которое не требует серьезной альпинистской подготовки. С вершины горы открывается потрясающий вид на заснеженные вершины и озеро Хубсугул.
Гора Мунку-Сардык, расположенная на границе Бурятии и Монголии. Фото: РИА Новости.
12. Чарские пески и Кодарский хребет (Забайкальский край).
Чарские пески — уникальная пустыня в предгорьях хребта Кодар в Забайкальском крае. Пустыня в обрамлении зеленых лесов на фоне величественных гор выглядит необычно, что и привлекает туристов. Живописные трекинговые маршруты проходят вдоль реки Средний Сакукан, ледника Нины Азаровой и урочища Царский Трон.
Урочище Чарские пески на территории национального парка «Кодар» в Каларском районе Забайкальского края. Массив является геологическим памятником природы геоморфологического типа федерального ранга. С 2010 года Чарские пески входят в проект «7 чудес Забайкалья». Уникальный памятник природы — пустыня посреди гор и тайги. Фото: РИА Новости.
13. Хребет Сунтар Хаята (Якутия).
Сунтар-Хаята — один из самых крупных горных хребтов Северо-Восточной Сибири, расположенный на границе Якутии и Хабаровского края. Некоторые турфирмы предлагают туры с восхождением на гору Мус Хая (2959 м) — самую высокую гору хребта Сунтар-Хаята и одну из самых высоких гор в Якутии. Такие маршруты требуют хорошей физической подготовки и обязательного сопровождения инструктора-проводника.
Хребет Сунтар-Хаята, вершина горы Мус-Хая высотой 2959 метров над уровнем моря. Фото: РИА Новости.
14. Ленские столбы (Якутия).
Ленские столбы — визитная карточка Якутии. Известняковые скальные образования протянулись вдоль реки Лены на 40 км, высота скал варьируется от 100 до 200 м. Самые красивые виды на эту природную достопримечательность открываются с воды, поэтому здесь популярны водные походы и прогулки на катамаранах. Но возле Ленских столбов есть и пешая тропа, так что можно насладиться окрестными видами и в рамках небольшого трекинга.
2023 год. Церемония зажжения огня II зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на территории парка «Ленские столбы» в Хангаласском районе Якутии. Фото: РИА Новости.
15. Чокурдах (Якутия).
Главная местная достопримечательность — каменные останцы высотой 20−30 м из песчаника и кварца, которые находятся в верховьях речки Сундурун между Индигиркой и Колымой. Площадь расположения скал — более 100 квадратных километров. Место труднодоступное, туристы здесь бывают нечасто.
Строганина из рыбы чир — традиционная пища в тундре. Поселок Чокурдах. Архивное фото. Фото: РИА Новости.
Сравнение маршрутов: какой трекинг подходит именно вам.
Сценарий.
Идеальное место.
Почему.
Сложность.
Поход с детьми/семьей.
Красноярские Столбы.
Развитая тропа, близко к городу, можно вернуться в любой момент.
Легкая.
Впервые с рюкзаком (1−2 дня).
Манская петля или ББТ.
Понятная тропа, красивые виды, нет сложных перевалов.
Средняя.
Хочу красивые фото в горах.
Ергаки (Висячий Камень).
Фото на скале-парапете — визитная карточка Сибири.
Средняя.
Мечтаю о дикой природе и тишине.
Плато Путорана.
Нет людей, только каньоны и водопады.
Высокая.
Цель — высокогорье и ледники.
Алтай (Аккемская тропа).
Поход к Белухе, морены, ледники и суровая красота.
Высокая.
Сезонность и погода: когда ехать в поход в Сибирь.
Оптимальное время для трекинга в Сибири — июль и первая половина августа. В июне в горах еще лежит снег, погода непредсказуемая и переменчивая. Кроме того, июнь в Сибири — сезон активности мошкары (гнуса). В это время, скорее всего, придется все время ходить в накомарниках. А с середины августа уже существенно холодает. Поэтому рекомендуем подбирать даты похода именно в «высокий сезон» — июль и первая половина августа.
Рюкзак должен быть удобным, вместительным, с широкими лямками и поясным ремнем. Фото: РИА Новости.
Экипировка: что брать с собой в трекинг по Сибири.
Составили краткий список того, что нужно взять с собой в пеший поход.
Обувь: качественные трекинговые ботинки или берцы. Можно взять и резиновые сапоги: наверняка пригодятся, если будут броды. Трекинговые палки: «мастхэв» для длительных пеших походов. Теплые вещи: флисовая кофта, теплая куртка, термобелье, запас теплых носков. Дождевик (или водонепроницаемая одежда).Рюкзак: удобный, вместительный, с широкими лямками и поясным ремнем. Навигация: GPS-навигаторы / карты, внешний аккумулятор (пауэрбанк).Аптечка: перевязочные материалы (бинты, пластыри), антисептики (йод), обезболивающие и жаропонижающие препараты, средства от расстройства желудка (активированный уголь).Средства личной гигиены: зубная щетка, мыло, влажные салфетки и т. д. Защита от солнца: очки, головной убор. Гермомешок: для ценных вещей и документов. Спальник и палатка: лучше иметь свои, но можно взять в аренду в турклубе. Костровое снаряжение, посуда, еда — в организованных групповых походах этим занимается инструктор.
Где сэкономить: инвентарь, еда, логистика.
Выбирайте маршруты с невысоким уровнем сложности — тогда не придется покупать дорогостоящее снаряжение. Если вы не уверены, что будете часто ходить в походы, палатку и спальный мешок можно взять в аренду у турклуба. Для экономии лучше выбирать маршруты с удобной логистикой — походы, где до точки старта можно добраться на поезде, автобусе или такси. Варианты с авиаперелетами или заброской на вертолете / по воде будут дороже. Грамотно продумайте продуктовую раскладку — выбирайте бюджетные питательные варианты. Для перекусов хорошо подойдут орехи, сухофрукты, энергетические батончики, сушеные сублимированные продукты.
Часто задаваемые вопросы.
Где в Сибири самый легкий и красивый трекинг для новичка?
Для новичков подойдут Манская петля или Красноярские Столбы. Также можно отправиться на Алтай в несложные туры с конным или автосопровождением.
В чем разница между трекингом на Байкале и в Горном Алтае?
Байкал подойдет тем, кто ищет тишину и достаточно спокойный отдых: в основном на Байкале предлагают пешие прогулки, катание по озеру, рыбалку. На Алтае больше вариантов активного отдыха и более разнообразная природа.
Нужна ли специальная регистрация и разрешение для похода в Ергаки или Путоран?
Да, для посещения природного парка «Ергаки» нужна специальная регистрация. Разрешение на посещение заповедника также требуется для поездки на плато Путорана. Кроме того, все самостоятельные походы без турфирм нужно регистрировать в МЧС — это можно сделать на сайте.
Можно ли пить воду из горных рек и озер в Сибири?
Пить воду из горных рек и озер в Сибири без предварительной обработки (например, кипячения) не рекомендуется.
Что опаснее в Сибири: медведь или клещ?
Встреча с медведем — явление довольно редкое, поэтому клещи представляют большую опасность. Они часто являются переносчиками различных опасных инфекций, которые могут привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому тем, кто собирается отправится в длительный поход, целесообразно заранее сделать прививку от клещевого энцефалита.
Заключение.
Сибирь предлагает трекинг на любой вкус — от прибрежных троп до ледников. Не гонитесь за сложностью. Начните с Красноярских Столбов или ББТ, чтобы понять свой уровень. Самая красивая природа: Алтай, Плато Путорана. Главная ошибка — экономия на обуви и дождевике. В Сибири погода меняется за 20 минут. Рекомендации: если у вас есть 1−2 дня — езжайте в «Столбы» или на Манскую петлю. Если неделя — берите билеты до Абакана (Ергаки) или Иркутска (Байкал).