В Воронеже полицейские задержали 18-летнего студента по подозрению в грабеже

В ходе разбирательства полицейские установили, что заявитель и подозреваемый познакомились в интернете. Встретившись в безлюдном месте Советского района, молодой человек испугался характера общения, запаниковал и поспешно убежал, прихватив с собой рюкзак мужчины. Позже он выбросил его по дороге.