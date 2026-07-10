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В Воронеже полицейские задержали 18-летнего студента по подозрению в грабеже

Юноша познакомился с потерпевшим в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по городу задержали 18-летнего учащегося одного из местных колледжей. Он подозревается в открытом хищении чужого имущества. Об этом 10 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

В дежурную часть обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что малознакомый молодой человек похитил его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 3500 рублей.

В ходе разбирательства полицейские установили, что заявитель и подозреваемый познакомились в интернете. Встретившись в безлюдном месте Советского района, молодой человек испугался характера общения, запаниковал и поспешно убежал, прихватив с собой рюкзак мужчины. Позже он выбросил его по дороге.

Оперативники задержали подозреваемого. Юноша признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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