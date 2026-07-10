«Буллинга в законе не существует»: калининградский адвокат — о школьных конфликтах и правах родителей

— Юридическая помощь возможна на любом этапе. Как только вы поняли, что не знаете, что делать — идите за советом. Это не значит, что надо сразу судиться. Я, честно говоря, не сутяжник. Я за то, чтобы договориться. Худой мир лучше хорошей ссоры — это не просто поговорка, это реальная экономия времени, денег и нервов. Когда люди действительно хотят разобраться в ситуации — до суда, как правило, не доходит…