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«Боимся выходить на улицу»: под Гурьевском расколотый штормом ясень угрожающе навис над домом (видео)

Жильцы третий день остаются без света и воды.

Источник: Клопс.ru

У железнодорожной станции Светлое Гурьевского района шторм расколол надвое большой ясень. Одна часть дерева рухнула в сад и погребла под собой надворный туалет, вторая опасно нависла над крышей старого немецкого дома. Об этом «Клопс» рассказали жильцы, которые ждут помощи со среды, 8 июля.

«Мы боимся выходить на улицу, потому что всё это может упасть нам на голову. Обращались в администрацию и в МЧС, но пока проблему не решили. Помогите нам, пожалуйста», — обратилась Оксана.

По словам людей, последствия шторма для них до сих пор дают о себе знать: третий день в доме нет электричества и воды. «Клопс» отправил запрос в местную администрацию.

Пошли третьи сутки, как в Багратионовском округе остаются без света несколько посёлков.

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