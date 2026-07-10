Можно ли подхватить церкариоз в челябинских водоемах

После купания в водоемах жители Челябинской области массово жалуются на красные пятна, волдыри и зуд. В социальных сетях люди размещают десятки историй с пугающими последствиями купания, сообщает «КП‑Челябинск». Причиной может быть церкариоз, заболевание от взаимодействия с личинками паразитов. Опасно ли оно и кто находится в зоне риска?
Андрей Лежава рассказал о своем отдыхе на озере Тургояк. Тело туриста начало зудеть на второй день после посещения водоема.
«В выходные были на любимом озере Тургояк. Как обычно, уехали на противоположную сторону городского пляжа. На второй день после купания стало сильно чесаться тело. Мы быстро собрали вещи и выехали в город. Принял душ, выпил антигистаминные. Наутро проснулся вот такой», — поделился Андрей в социальных сетях.
В комментариях под постом челябинца люди рассказывали про множество похожих ситуаций. Пользователи жалуются на «зуд купальщика», с которым люди сталкиваются впервые, а также на обильную сыпь у детей.
Такая реакция после купания на озере Тургояк известна людям около 9 лет. Ранее специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды на анализы, чтобы выяснить, в чем причина, сообщает «Комсомольская правда». Полученные данные соответствовали всем гигиеническим нормам.
Причина в другом: сыпь вызывают личинки паразитов — церкарии, которые живут в стоячей или слабо проточной воде с моллюсками и птицами. Но они не так опасны для человека, как может показаться.
«Церкарии обитают в прудах, заболоченных, стоячих или медленно текущих пресных водоемах и обычно паразитируют у водоплавающих птиц и некоторых млекопитающих. Человек для паразита является случайным хозяином: личинки, проникая в кожу, дальше развиваться не могут и быстро погибают», — объясняет главный дерматовенеролог Челябинской области, заведующий кафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ Олег Зиганшин.
Заболевание церкариоз не приводит к поражению внутренних органов и не передается от человека к человеку.
«Это проявляется зудом, жжением или покалыванием кожи, красными пятнами и папулами. Обычно заболевание проходит само. Симптомы исчезают в течение одной-двух недель без каких-либо последствий для здоровья. Но из-за сильного зуда человек может расчесывать кожу, что иногда приводит к присоединению инфекции и развитию гнойничков», — комментирует Олег Зиганшин «КП‑Челябинск».
По словам главного дерматовенеролога, специального лечения от неприятного заболевания не требуется, ведь церкарии погибают в человеческом организме. Можно лишь снять симптомы — зуд и воспаление кожи. Прикладывайте прохладные компрессы на пораженные участки, используйте наружные противозудные средства и обрабатывайте раны в местах расчесов с помощью антисептика. Более сильные препараты можно применять только по рекомендации врача.
Заразиться церкариозом может любой человек, побывавший в зараженном водоеме. Но больше всех подвержены этому заболеванию дети, которые чаще играют на мелководье, а также любители длительного отдыха в воде и рыбаки.
«Особенно опасные локации — мелководье у берега, заросли водной растительности, места скопления водоплавающих птиц, водоемы, где уже регистрировались случаи церкариоза. На территории Российской Федерации этим летом случаи церкариоза уже зарегистрировали в 8 областях — Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае», — прокомментировал главный дерматовенеролог Челябинской области «Комсомольской правде».
Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что профилактика заболеваний во многом зависит от правильного поведения в воде и после выхода из воды. Важно купаться только в официально разрешенных водоемах, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем нормам, не глотать воду, не окунаться с открытыми ранами и ссадинами и принимать душ после купания.