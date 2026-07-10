Можно ли подхватить церкариоз в челябинских водоемах

Роспотребнадзор Челябинской области рассказал, что профилактика заболеваний во многом зависит от правильного поведения в воде и после выхода из воды. Важно купаться только в официально разрешенных водоемах, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии всем нормам, не глотать воду, не окунаться с открытыми ранами и ссадинами и принимать душ после купания.