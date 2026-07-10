Трамваи временно не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Трамваи Т1 и Т2 в указанный период поедут в объезд. Т1 будет курсировать между Павелецким вокзалом и метро «Красносельская» через «Пролетарскую», «Площадь Ильича», «Авиамоторную», Красноказарменную улицу и метро «Бауманская», а Т2 — между Павелецким вокзалом и метро «Авиамоторная» через «Пролетарскую» и «Площадь Ильича».
Кроме того, трамваи А будут ездить от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и станцию метро «Тульская» до Серпуховского Вала.
Между тем с 08:00 маршрут автобуса м60 будет продлен до МЦД Площадь трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова до остановки «ЛУКОЙЛ Москва». С 12:10 маршрут автобуса № 913 будет продлен от метро «Павелецкая» через «Новокузнецкую» до остановки «Воронцово Поле». Транспорт будет курсировать под номером 913 т. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном до станций «Новокузнецкая» и «Чистые пруды».
Ранее сообщалось, что из-за парада ретротранспорта ограничат движение автомобилей в центре города. В частности, в Белгородском проезде перекрытия будут действовать с 00:01 до 18:00. Проехать по Чистопрудному бульвару в сторону Мясницкой улицы будет нельзя с 06:30 до 18:00, а в сторону улицы Покровки — с 10:00 до 18:00.