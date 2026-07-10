Трамваи временно не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Между тем с 08:00 маршрут автобуса м60 будет продлен до МЦД Площадь трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова до остановки «ЛУКОЙЛ Москва». С 12:10 маршрут автобуса № 913 будет продлен от метро «Павелецкая» через «Новокузнецкую» до остановки «Воронцово Поле». Транспорт будет курсировать под номером 913 т. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном до станций «Новокузнецкая» и «Чистые пруды».