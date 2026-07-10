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Циклон «Бернадетт» накроет Нижний Новгород в ближайшие дни

В эти выходные в городе может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Источник: Нижегородская правда

На Нижний Новгород после аномальной жары обрушатся сильные ливни. По данным погодных сервисов, уже в воскресенье в городе может выпасть 24−27 мм осадков — почти треть месячной нормы.

Как отмечают синоптики, такое количество дождя за один день создает серьезную нагрузку на систему ливневой канализации и может привести к локальным подтоплениям. При этом на следующей неделе осадки сохранятся, однако их интенсивность снизится.

По информации специалистов центра погоды «Фобос», причиной ухудшения погоды станет редкое атмосферное явление — эффект Фудзивары. По прогнозам, два циклона, сформировавшиеся над Балтийским морем и северной частью Каспийского региона, начнут взаимодействовать, а к выходным объединятся в один крупный суперциклон над Центральной Россией. Это может привести к сильным дождям, а в отдельных районах — даже к образованию смерчей.

В Нижнем Новгороде к непогоде начали готовиться заранее. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дорожные службы обследуют и расчищают водоотводные каналы и ливневки.

В департаменте отметили, что в последние годы все чаще наблюдаются так называемые залповые ливни, когда за 30−50 минут выпадает объем осадков, который обычно распределяется на несколько дней. В таких условиях вода не всегда успевает быстро уходить с улиц, из-за чего возможны временные подтопления и сильные потоки на дорогах.

В воскресенье в местах, где традиционно возникают подтопления, будут дежурить дорожные бригады и коммунальная техника. Также городские службы усилят контроль за состоянием склонов, подверженных оползням.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в выходные 11 и 12 июля нижегородцев ждет насыщенная программа событий.