Циклон «Бернадетт» накроет Нижний Новгород в ближайшие дни

В департаменте отметили, что в последние годы все чаще наблюдаются так называемые залповые ливни, когда за 30−50 минут выпадает объем осадков, который обычно распределяется на несколько дней. В таких условиях вода не всегда успевает быстро уходить с улиц, из-за чего возможны временные подтопления и сильные потоки на дорогах.