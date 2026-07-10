Деньги можно вернуть: работодателям Челябинской области напомнили о важной мере поддержки

— Предприятия региона активно участвуют в программе — одобрено более 1030 заявок. С этого года компенсацию можно получить не только за покупку средств защиты или проведение медицинских осмотров, но и за приобретение тренажёров и систем контроля безопасности. Это пример того, как бизнес вместе с отделением Соцфонда работают над сохранением жизни и здоровья людей на производстве, — отметила управляющий отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.