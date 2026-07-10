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Деньги можно вернуть: работодателям Челябинской области напомнили о важной мере поддержки

Работодателям Челябинской области напомнили, что до 1 августа можно подать заявление на компенсацию расходов на мероприятия по охране труда. Средства выделяются через региональное отделение Социального фонда России.

Источник: Pchela.News

Отделение СФР по Челябинской области продолжает принимать заявления и планы финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Компенсация предоставляется за счёт средств бюджета Социального фонда России.

По данным ведомства, работодатели региона активно пользуются этой мерой поддержки. С начала года уже одобрено более 1030 заявок.

— Предприятия региона активно участвуют в программе — одобрено более 1030 заявок. С этого года компенсацию можно получить не только за покупку средств защиты или проведение медицинских осмотров, но и за приобретение тренажёров и систем контроля безопасности. Это пример того, как бизнес вместе с отделением Соцфонда работают над сохранением жизни и здоровья людей на производстве, — отметила управляющий отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева.

Получить компенсацию могут организации любой формы собственности и индивидуальные предприниматели. Главное условие — своевременно уплачивать страховые взносы от несчастных случаев на производстве.

Отделение СФР возмещает до 20% суммы страховых взносов, уплаченных за предыдущий календарный год. Если средства направлены на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, размер компенсации увеличивается до 30%.

Для получения выплаты работодателю необходимо до 1 августа подать заявление и выбрать мероприятия из утверждённого перечня. После их выполнения за собственный счёт можно обратиться за возмещением расходов. Решение о компенсации принимается в течение 15 рабочих дней.