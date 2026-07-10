Как нижегородская семья аспирантов готовится ко второму ребенку

Семья Самариных из Нижнего Новгорода готовится к важному событию — вскоре у Марии и Артура появится второй ребенок. Супруги являются аспирантами факультета когнитивных наук МГУ имени М. В. Ломоносова, оба учатся на бюджете и воспитывают сына-семиклассника Сашу, у которого есть особенности развития. О том, как пара старается совмещать научную деятельность, родительские обязанности и общественную работу, рассказала Pravda-nn.ru.
За свои достижения в совмещении семейной жизни и учебы Мария и Артур удостоились награды «Семья аспирантов» на Всероссийском фестивале студенческих семей. Торжественное вручение прошло при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и ректора МГУ Виктора Садовничего.
Сейчас семья живет в общежитии МГУ — пока втроем, но скоро пространство придется делить на четверых. Живут все в небольшой комнате, поэтому супруги занимаются за одним столом по очереди. При этом Мария видит в такой обстановке и положительные стороны: сын Саша ходит в библиотеку общежития, впитывает академическую атмосферу и вдохновляется примером студентов. Это, по словам матери, положительно сказывается на его мотивации и результатах.
Ключевую роль в решении завести второго ребенка сыграли меры поддержки молодых семей в Нижегородской области. Мария, имеющая юридическое образование, детально изучила доступные льготы и выяснила, что может претендовать на выплаты для аспиранток при постановке на учет по беременности. Важным фактором стало и то, что, несмотря на обучение в Москве, у семьи сохраняется нижегородская прописка и наблюдение по беременности ведется в женской консультации Нижегородской области — это и позволяет получать региональные выплаты.
Помимо материальной поддержки Мария особо отмечает важность психологической помощи. В женской консультации она смогла бесплатно посетить несколько консультаций психолога, и этот опыт оказался для нее ценным. Учитывая, что сейчас она сама изучает психологию, Мария особенно остро чувствует значимость такой поддержки: беседа со специалистом помогает взглянуть на волнующие вопросы под другим углом. По ее словам, даже пребывание в больнице не стало стрессом — она ощутила искреннюю поддержку со стороны врачей и других будущих мам.
Общественная деятельность также остается важной частью жизни Марии. Более десяти лет назад она основала некоммерческую организацию «Мама рядом», цель которой — помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Основное направление работы — юридическая и психологическая поддержка мам, чьи дети сталкиваются с поведенческими трудностями. Мария знает об этих проблемах не понаслышке: она сама прошла через переживания и растерянность, когда сыну ставили диагнозы. Именно личный опыт и желание глубже разобраться в особенностях развития ребенка подтолкнули супругов сначала к обучению на факультете психологии в Нижегородском университете имени Н. И. Лобачевского, а затем к поступлению в аспирантуру МГУ. Для них диагноз — не приговор, а возможность лучше понять ребенка и подобрать нужные способы помощи.
Саша сейчас обучается в нижегородской гимназии по семейной форме. Каждый вечер родители вместе планируют следующий день — репетиторы, бассейн, уроки. Самарины сознательно не стали переводить сына в московскую школу: по мнению Марии, качество образования в Нижнем Новгороде ничуть не уступает столичному. Семья регулярно приезжает на школьные аттестации, и педагоги, включая директора, оказывают им большую поддержку.
После окончания аспирантуры Самарины намерены вернуться в родной Нижний Новгород. У них большие планы и в профессиональной сфере, и в общественной деятельности, и в воспитании детей. Мария уверена: именно благодаря комплексной поддержке со стороны властей для их семьи наступило идеальное время для расширения. Как говорит сама Мария, идеального момента для рождения ребенка, возможно, не бывает, но благодаря помощи сейчас этот момент стал для них самым подходящим.