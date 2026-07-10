Как нижегородская семья аспирантов готовится ко второму ребенку

Общественная деятельность также остается важной частью жизни Марии. Более десяти лет назад она основала некоммерческую организацию «Мама рядом», цель которой — помогать женщинам с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Основное направление работы — юридическая и психологическая поддержка мам, чьи дети сталкиваются с поведенческими трудностями. Мария знает об этих проблемах не понаслышке: она сама прошла через переживания и растерянность, когда сыну ставили диагнозы. Именно личный опыт и желание глубже разобраться в особенностях развития ребенка подтолкнули супругов сначала к обучению на факультете психологии в Нижегородском университете имени Н. И. Лобачевского, а затем к поступлению в аспирантуру МГУ. Для них диагноз — не приговор, а возможность лучше понять ребенка и подобрать нужные способы помощи.