В подмосковном поселке Здравница до конца июля обновят водозаборный узел

Кроме того, в поселке сейчас идет замена семи километров сетей водоснабжения и водоотведения. Эти работы планируют завершить 30 сентября. Новый трубопровод обеспечит бесперебойное водоснабжение многоквартирных домов, где проживают более 700 человек, а также детского сада и медучреждения.