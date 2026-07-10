В подмосковном поселке Здравница до конца июля обновят водозаборный узел

Реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ) в поселке Здравница городского округа Мытищи Московской области планируют завершить до конца июля, сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас ВЗУ “Здравница” является единственным источником питьевого водоснабжения поселка. Реализация проекта позволит увеличить его производительность до 961 кубического метра в сутки, качество воды выйдет на новый уровень. Завершение работ — до 31 июля», — отметила Купецкая.
Глава городского округа добавила, что на объекте работают 20 человек и 4 единицы техники. Уже выполнена реконструкция двух резервуаров для чистой воды, также ведется подготовка к установке станции очистки второго подъема.
Кроме того, в поселке сейчас идет замена семи километров сетей водоснабжения и водоотведения. Эти работы планируют завершить 30 сентября. Новый трубопровод обеспечит бесперебойное водоснабжение многоквартирных домов, где проживают более 700 человек, а также детского сада и медучреждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.