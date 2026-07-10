Волгоградский губернатор совершил рабочую поездку в Алексеевский район

«Планы, которые мы определили для Алексеевского района в предыдущие годы, реализуются в соответствии с графиком, на высоком уровне и с надлежащим качеством. Мы в полном объеме выделяем необходимый объем ресурсов, несмотря на непростую ситуацию, — отметил Андрей Бочаров. — Я хочу сказать жителям всего Алексеевского района большое спасибо за неравнодушное отношение к своей родной земле. Подтверждаю, что поддерживать буду — это точно».