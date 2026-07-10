Волгоградский губернатор совершил рабочую поездку в Алексеевский район

Развитие сельских территорий, модернизация социальной инфраструктуры, участие муниципальных образований в решении задач развития региона — таковы темы рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Алексеевский район.
Реализацию проектов модернизации сельских школ рассмотрели на примере двух учреждений. По программе «Развитие образования» капитальный ремонт школы сейчас идет в хуторе Яминском: предусмотрена замена инженерных сетей, обновление фасада здания, отделка кабинетов, вестибюля, раздевалок, актового зала. Строительная готовность объекта — 77 процентов. Уже купили новую мебель и интерактивное оборудование. Планируется, что ученики приступят к занятиям в обновленных классах 1 сентября.
А в станице Алексеевской Андрей Бочаров побывал в средней школе имени И. В. Мушкетова. Трехэтажное здание преобразилось после капремонта: новые интерьеры и оснащение в классах, холлах, спортивном и танцевальном залах. сегодня дети получают образование в современных, комфортных условиях.
Высокую оценку главы региона получили реализованные в районом центре проекты благоустройства, а также модернизация ДК в хуторе Яминском.
«Алексеевский район является ярким, показательным примером участия муниципального образования в программах развития Волгоградской области. Мы видим достаточно серьезный объем ресурсов, который привлечен из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для развития района. Это не только благоустройство, но и большая работа, связанная с системами водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктурой. Важно, что в планировании и реализации мероприятий принимают участие непосредственно сами жители. Все это дает хороший результат», — сказал Андрей Бочаров.
Наметили и предстоящие проекты развития. Отдельно глава региона остановился на ремонте и содержания дорог, поставив задачу проработать дополнительные решения для сохранения отремонтированных объектов.
«Планы, которые мы определили для Алексеевского района в предыдущие годы, реализуются в соответствии с графиком, на высоком уровне и с надлежащим качеством. Мы в полном объеме выделяем необходимый объем ресурсов, несмотря на непростую ситуацию, — отметил Андрей Бочаров. — Я хочу сказать жителям всего Алексеевского района большое спасибо за неравнодушное отношение к своей родной земле. Подтверждаю, что поддерживать буду — это точно».