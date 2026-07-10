Суперциклон надвигается на Нижний Новгород

Специалисты отмечают, что современные ливни нередко носят залповый характер: за 30−50 минут может выпасть объём осадков, который в обычных условиях распределялся бы на несколько дней. Из‑за этого вода не успевает уходить в канализацию, возникают временные потоки и локальные подтопления — особенно на участках с перепадами высот.