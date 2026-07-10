Суперциклон надвигается на Нижний Новгород

Метеорологи предупреждают о резкой смене погоды в Нижнем Новгороде: после аномальной жары до +30 градусов уже в воскресенье город может накрыть сильный ливень. Это происходит из-за суперциклона, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
По прогнозам, за сутки выпадет 24−27 мм осадков — это почти треть месячной нормы. Такой объём влаги за короткий срок создаёт серьёзную нагрузку на городскую ливневую канализацию и повышает риск локальных подтоплений. На следующей неделе дожди сохранятся, но их интенсивность снизится.
Специалисты Центра «Фобос» объясняют надвигающуюся непогоду редким атмосферным явлением — эффектом Фудзивары, при котором два циклона начинают взаимодействовать, вращаясь друг вокруг друга. На синоптической карте Русской равнины прослеживается формирование масштабного погодного процесса.
Первый циклон, получивший имя «Бернадетт», сформировался на волне атмосферного фронта и сейчас отчётливо виден на спутниковых снимках над южной частью Балтийского моря. Второй — термический циклон — зафиксирован над севером Каспия: подобные явления в летний период случаются примерно раз в десять лет.
По данным синоптиков, оба вихря будут смещаться вглубь Русской равнины. Сблизившись, они начнут вращаться против часовой стрелки, а к выходным сольются в единый мощный суперциклон с центром над Центральной Россией. В зоне его влияния ожидаются интенсивные осадки, не исключена вероятность возникновения смерчей.
Городские службы Нижнего Новгорода уже приступили к подготовительным мероприятиям. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в ближайшие дни рабочие проведут обследование и очистку водоотводных каналов и лотков ливневой канализации.
Специалисты отмечают, что современные ливни нередко носят залповый характер: за 30−50 минут может выпасть объём осадков, который в обычных условиях распределялся бы на несколько дней. Из‑за этого вода не успевает уходить в канализацию, возникают временные потоки и локальные подтопления — особенно на участках с перепадами высот.
В департаменте призвали автомобилистов в период сильных дождей по возможности отказаться от поездок, а при ухудшении видимости — остановиться и переждать непогоду. Пешеходам также следует проявлять повышенную осторожность.
В воскресенье в районах, традиционно страдающих от подтоплений, будут дежурить дорожные бригады и коммунальная техника. Дополнительно усилят контроль за состоянием склонов, склонных к оползневым процессам.
Ранее сообщалось, что долгожданное похолодание придет в Нижегородскую область на выходных.