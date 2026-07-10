«Почему вдруг он стал аварийным?»: эксперт резко высказался об ограничениях на двухъярусном мосту в Калининграде

С 17 июля движение по путепроводу планируют сделать односторонним. «Почему по мосту ограничивается движение сейчас? Каким образом это произошло? Почему вдруг он стал аварийным? Годы использовался, два года назад по нему ещё грузовые составы ходили, а здесь он раз — вдруг резко стал таким, что нужно по нему ограничивать движение», — задаётся вопросами эксперт.