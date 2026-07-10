Тамбовский губернатор попросил увеличить лимит поставок топлива на АЗС

Также вчера глава Тамбовщины попросил автомобилистов не заправляться впрок и не делать запасов. «Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях», — пояснял господин Первышов.