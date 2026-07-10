Захарова рассказала, что для нее значит девиз «Работайте, братья!»

Бандиты нашли у него полицейское удостоверение и потребовали обратиться к коллегам с призывом покинуть правоохранительные органы. Однако Нурбагандов, напротив, призвал полицейских продолжить борьбу и сказал: «Работайте, братья!». После этого бандиты убили его. Некоторые участники нападения были задержаны, остальные — уничтожены. У бандитов и была найдена видеозапись, благодаря которой стало известно, как погиб Нурбагандов.