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Захарова рассказала, что для нее значит девиз «Работайте, братья!»

Захарова: девиз «Работайте, братья!» отражает состояние души.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказала РИА Новости в 10-летие со дня гибели автора крылатой фразы «Работайте, братья!» Магомеда Нурбагандова, что для нее значат эти слова.

«(Эти) два слова отражают главное — состояние души», — сказала Захарова. Она указала, что это «слова, которые стали девизом».

Фраза «Работайте, братья!» стала крылатой благодаря подвигу Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который погиб в Дагестане 10 июля 2016 года при нападении боевиков на группу отдыхающих.

Бандиты нашли у него полицейское удостоверение и потребовали обратиться к коллегам с призывом покинуть правоохранительные органы. Однако Нурбагандов, напротив, призвал полицейских продолжить борьбу и сказал: «Работайте, братья!». После этого бандиты убили его. Некоторые участники нападения были задержаны, остальные — уничтожены. У бандитов и была найдена видеозапись, благодаря которой стало известно, как погиб Нурбагандов.

В ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце июня этого года президент России Владимир Путин ответил на письмо Зеленского обращением к российским военным на линии боевого соприкосновения, заключив ответ словами «Работайте, братья!» и подчеркнув, что вся страна ими гордится.

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