В Татарстане принимают заявления на ежегодную выплату для семей до 30 сентября

«Обращения принимаются после завершения расчетного налогового периода, поскольку право на выплату определяется доходами предыдущего года. По поступившим заявлениям ежегодная семейная выплата уже назначена почти 13 тысячам заявителей», — сказал он.
Люди могут подать заявление можно на портале госуслуг, в многофункциональных центрах или в клиентских службах Социального фонда России. Большая часть данных формируется автоматически, однако в отдельных случаях могут потребоваться подтверждающие документы.
Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней. Если документов или сведений в рамках межведомственного взаимодействия будет недостаточно, то рассмотрение заявления может затянуться до 30 рабочих дней. Перечисление средств проводится в течение пяти рабочих дней после принятия решения.