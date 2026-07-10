Юрий Шалабаев анонсировал открытие двора Литературного музея после благоустройства

«Почти два столетия назад там проводила своё время известная в городе семья купцов Бурмистровых, а совсем скоро в стилизованной обстановке того времени смогут прогуляться посетители музея, которые “встретятся” с главным свидетелем смены эпох — строительства усадьбы купцов в конце XIX века, жизни их семьи, а потом и появления Литературного музея — старинной лиственницей», — поделился глава столицы Приволжья, отметив, что дерево до сих пор растет во дворе музея.