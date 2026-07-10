Юрий Шалабаев анонсировал открытие двора Литературного музея после благоустройства

В Литературном музее имени Горького в Нижнем Новгороде стартовало благоустройство территории внутреннего двора. Об этом рассказал в соцсетях мэр областного центра Юрий Шалабаев.
По словам градоначальника, этот этап работ является одним из ключевых.
«Почти два столетия назад там проводила своё время известная в городе семья купцов Бурмистровых, а совсем скоро в стилизованной обстановке того времени смогут прогуляться посетители музея, которые “встретятся” с главным свидетелем смены эпох — строительства усадьбы купцов в конце XIX века, жизни их семьи, а потом и появления Литературного музея — старинной лиственницей», — поделился глава столицы Приволжья, отметив, что дерево до сих пор растет во дворе музея.
Также Юрий Шалабаев раскрыл подробности реставрации интерьеров исторического здания. На данный момент специалисты завершают лаковую обработку паркета и монтируют дверные полотна. В Каминном зале продолжается работа по оформлению потолка дубовыми панелями, в Будуаре — по нанесению белого золота. На финишную стадию вышли мероприятия по устройству наружного освещения. Стоит отметить, что фасад здания получит архитектурную подсветку.
Когда музей откроется после завершения работ, посетители смогут увидеть, как строение отапливали в прошлом. Специалисты выполнили музеефикацию старинной инженерной системы — вскоре можно будет посмотреть на нее через стекло.