Красноярская учительница купила для фронта прицел ночного видения

Учительница начальных классов школы № 159 Екатерина приобрела и передала военным прицел ночного видения. Оборудование получил разведчик с позывным Аккорд, который возвращался на передовую.
Как рассказали в Народном фронте, женщина вместе с учениками регулярно отправляет бойцам письма и рисунки. От друга-разведчика с позывным Фурс, который находится на передовой с 2014 года, она узнала, что военным не хватает прицелов ночного видения.
Вместе с мужем Екатерина приобрела прицел и планировала передать его Фурсу, но связь с бойцом прервалась на несколько месяцев. Тогда она и обратилась в Народный фронт, чтобы оборудование быстрее попало к тем, кому оно необходимо.
Вместе с техникой Аккорд забрал у Екатерины и детские рисунки для своего подразделения.
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