СК: 23-летнюю калининградку ждет суд за убийство новорожденного сына

В Калининграде завершено расследование по уголовному делу в отношении 23‑летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов, в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемая, будучи на 8‑м месяце беременности, находилась в гостях у знакомых по улице Киевской в Калининграде. После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. Родив в туалете коммунальной квартиры младенца мужского пола, фигурантка умышленно причинила новорожденному сыну не менее 16 ударных травматических воздействий, отчего наступила его смерть. Знакомые женщины вынесли тело новорожденного во двор дома, где наутро его обнаружили местные жители», — уточнили в СК.
Следователями были допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, обыски, получены заключения судебно‑медицинских, молекулярно‑генетических, комплексной судебной психолого‑психиатрической, ситуационной экспертиз. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.