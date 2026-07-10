СК: 23-летнюю калининградку ждет суд за убийство новорожденного сына

«По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемая, будучи на 8‑м месяце беременности, находилась в гостях у знакомых по улице Киевской в Калининграде. После употребления наркотических веществ у женщины начались преждевременные роды. Родив в туалете коммунальной квартиры младенца мужского пола, фигурантка умышленно причинила новорожденному сыну не менее 16 ударных травматических воздействий, отчего наступила его смерть. Знакомые женщины вынесли тело новорожденного во двор дома, где наутро его обнаружили местные жители», — уточнили в СК.