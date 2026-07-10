В Свердловской области запустили брендированный транспорт в поддержку ЗОЖ

Брендированный общественный транспорт вышел 3 июля на линии в Свердловской области в поддержку диспансеризации и движения «За медицину здорового долголетия», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Акция проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Более 20 стилизованных автобусов и трамваев будут выходить на рейсы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Серове. Для брендированного общественного транспорта организаторы выбрали маршруты, которые приближены к городским поликлиникам. Транспорт будет курсировать до конца текущего года, снаружи и в салоне каждого из них есть QR-код, который поможет желающим рассчитать свой биологический возраст и проверить, соответствует ли он паспортному.
«Путь к здоровому долголетию на самом деле несложный. Это в первую очередь питание, и мы сейчас запускаем серию мероприятий, связанных с подходами к формированию сбалансированного рациона. Второе — это, конечно же, движение. Если мы достаточно активны и правильно питаемся, то около 14 лет к той продолжительности жизни, которая нам отмерена, точно добавляем», — рассказала на церемонии старта акции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Отметим, акция, направленная на привлечение внимания свердловчан к необходимости прохождения профилактических осмотров, реализуется в регионе уже пятый год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.