В Свердловской области запустили брендированный транспорт в поддержку ЗОЖ

«Путь к здоровому долголетию на самом деле несложный. Это в первую очередь питание, и мы сейчас запускаем серию мероприятий, связанных с подходами к формированию сбалансированного рациона. Второе — это, конечно же, движение. Если мы достаточно активны и правильно питаемся, то около 14 лет к той продолжительности жизни, которая нам отмерена, точно добавляем», — рассказала на церемонии старта акции заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.