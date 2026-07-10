Ульянов рассказал, когда могут продолжиться консультации России и МАГАТЭ

«Чуть ли не впервые начали обсуждать практические шаги, пытаться согласовать, и эта работа будет продолжена. Сходу согласовать чувствительные вопросы невозможно, но обозначено обоюдное намерение, и будут продолжены контакты уже в период на следующей неделе, я надеюсь», — сказал Ульянов журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ.