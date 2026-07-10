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Ульянов рассказал, когда могут продолжиться консультации России и МАГАТЭ

Ульянов: РФ и МАГАТЭ могут продолжить консультации по ЗАЭС на следующей неделе.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Россия и Международное агентство по атомной энергии, вероятно, продолжат контакты по ситуации вокруг ЗАЭС на следующей неделе для согласования практических шагов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде. Разговор касался ситуации вокруг Запорожской АЭС, в частности, реакции со стороны МАГАТЭ на происходящие там инциденты из-за атак ВСУ.

«Чуть ли не впервые начали обсуждать практические шаги, пытаться согласовать, и эта работа будет продолжена. Сходу согласовать чувствительные вопросы невозможно, но обозначено обоюдное намерение, и будут продолжены контакты уже в период на следующей неделе, я надеюсь», — сказал Ульянов журналистам после консультаций РФ и МАГАТЭ.

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