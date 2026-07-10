11 водоемов признали безопасными для купания в Нижегородской области

Отдыхающим рекомендуют брать с собой головные уборы, запас питьевой воды, полотенца и зонты. Категорически не допускается мыть в водоёмах посуду или продукты, пить воду из реки или озера либо полоскать ею рот. Кроме того, опасно заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также купаться вместе с домашними животными.