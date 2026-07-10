11 водоемов признали безопасными для купания в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области опубликовало обновлённый перечень водоёмов, пригодных для купания. По данным ведомства, на 10 июля санитарные нормы соблюдены в семи озёрах, двух прудах и двух речных локациях региона.
В пределах Нижнего Новгорода безопасными признаны: третье озеро Щёлоковского хутора, Силикатное озеро (оба пляжа в Ленинском районе), Светлоярское озеро (участок от улицы Гаугеля в Сормовском районе), а также озёра в парке культуры и отдыха — 1‑й и 2‑й очередей в Автозаводском районе.
За пределами областного центра купаться можно на озере Юрасовском в Бору, озере «у Крутой горы» в Богородске, на городском пляже на Волге в Лыскове, на участке реки Тёша в Арзамасе, в Верхнем пруду в Выксе и в пруду «408 км» в Арзамасском районе.
Специалисты ведомства продолжают мониторинг качества воды. Жителям региона советуют перед поездкой на пляж проверять актуальный список разрешённых мест на официальном сайте Роспотребнадзора.
При выборе места отдыха стоит отдавать предпочтение оборудованным пляжам — с теневыми навесами, кабинками для переодевания, туалетами и пунктами спасателей.
Отдыхающим рекомендуют брать с собой головные уборы, запас питьевой воды, полотенца и зонты. Категорически не допускается мыть в водоёмах посуду или продукты, пить воду из реки или озера либо полоскать ею рот. Кроме того, опасно заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также купаться вместе с домашними животными.
Ранее полицейский спас двух тонувших детей на реке Керженец. Сотрудник транспортной полиции бросился в воду и вытащил мальчиков на берег.