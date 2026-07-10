Белгородчина лидирует в Черноземье по росту спроса на самозапреты на кредиты

«Белгородский филиал РСХБ является активным участником этой программы, и мы уверены, что такая работа дает результаты. Наши жители знают, зачем введен сервис самозапрета и как его устанавливать. Думаю, запрос на кредитование здесь ни при чем, так как ситуация с кредитованием одинакова по всей стране», — сказал господин Марченко.