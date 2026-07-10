Главные самарские пляжи остались в топе запрещенных для купания

Под ограничения попали участки первой, второй и четвертой очередей набережной в Самаре, территория Загородного парка, спуск на Советской Армии, пляжи санатория «Можайский», Барбошиной поляны и Красноглинского района. В этот же список вошли зоны отдыха в Тольятти («Волжский замок» и «Итальянский пляж»). Также несоответствие зафиксировано на городском пляже Отрадного.