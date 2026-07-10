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Главные самарские пляжи остались в топе запрещенных для купания

На пляжах Самары, Тольятти и Отрадного снова выявлены пробы воды, не соответствующие нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщило ведомство по итогам мониторинга за период с 30 июня по 10 июля.

Источник: Коммерсантъ

Под ограничения попали участки первой, второй и четвертой очередей набережной в Самаре, территория Загородного парка, спуск на Советской Армии, пляжи санатория «Можайский», Барбошиной поляны и Красноглинского района. В этот же список вошли зоны отдыха в Тольятти («Волжский замок» и «Итальянский пляж»). Также несоответствие зафиксировано на городском пляже Отрадного.

В связи с выявленными нарушениями ведомство рекомендует ограничить купание на перечисленных пляжах. Гражданам также советуют воздержаться от посещения неорганизованных мест для отдыха у воды, чтобы избежать риска заражения.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области направило рекомендации местным властям и эксплуатирующим организациям. Предписано проинформировать население о качестве воды и установить аншлаги, черный шар или плакаты с надписью «Купание запрещено». Ранее ведомство также не рекомендовало купаться на этих пляжах.

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