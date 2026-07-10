Андрей Гнеушев провёл диалог с участниками программы «Герои. Нижегородская область»

«В ходе встречи мы смогли получить прямые и честные ответы на все вопросы, которые нас беспокоили. Но главная мысль — в том, что участники программы соскучились по работе на гражданском поприще. Мы готовы прилагать все усилия для того, чтобы служить людям. Могу с уверенностью сказать, что во время обучения все мы выросли в профессиональном плане, получили новые компетенции и переосмыслили свое отношение к государственной и муниципальной службе», — заявил ветеран СВО и участник программы Владимир Петрухов.