Андрей Гнеушев провёл диалог с участниками программы «Герои. Нижегородская область»

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провёл открытый диалог с участниками образовательной программы «Герои. Нижегородская область» в рамках заключительного, четвёртого модуля. Мероприятие состоялось на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Участники задали вопросы о трудоустройстве ветеранов СВО, патриотическом воспитании молодёжи в условиях проведения специальной военной операции, реализации государственной и муниципальной политики и других актуальных темах. Гнеушев подчеркнул, что слушатели прошли серьёзную программу обучения, сочетая теорию государственного и муниципального управления с практическими стажировками, и вскоре защитят итоговые проекты. «Мы максимально вовлекаем их в вопросы государственной службы, погружаем в различные жизненные ситуации. Они уже освоили теоретический блок и получили практические знания в ходе стажировок. Совсем скоро им предстоит защищать свои итоговые проекты», — отметил он, добавив, что участие в программе даст выпускникам новые знания и компетенции.
Во встрече также участвовали заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ветеран СВО Дмитрий Грачев, заместитель министра кадровой политики правительства области Елена Амосова и ректор КУПНО Иван Калмыков, который выступил модератором диалога.
«В ходе встречи мы смогли получить прямые и честные ответы на все вопросы, которые нас беспокоили. Но главная мысль — в том, что участники программы соскучились по работе на гражданском поприще. Мы готовы прилагать все усилия для того, чтобы служить людям. Могу с уверенностью сказать, что во время обучения все мы выросли в профессиональном плане, получили новые компетенции и переосмыслили свое отношение к государственной и муниципальной службе», — заявил ветеран СВО и участник программы Владимир Петрухов.
Во время встречи участница программы Юлия Назарова презентовала собственную песню «Нижегородские герои», которую организаторы называют неформальным гимном проекта. Послушать композицию можно по ссылке.
Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона. В марте 2025 года правительство области, РАНХиГС и КУПНО подписали соглашение о сотрудничестве по её реализации. В результате отбора определены 60 участников основной программы и 30 — для обучения по возвращении в регион. 4 августа 2025 года губернатор Глеб Никитин официально открыл обучение в рамках проекта.
Ранее сообщалось, что руководитель ЦУР Ушаков провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область».