В Шатковском округе Госкомиссия приняла отремонтированные подъезды к Ключищам и Чистому Полю

На участке к селу Ключищи протяжённостью 1,5 км подрядчики провели комплекс работ: расчистили полосу отвода от кустарников и растительности, уложили два слоя асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Для населения села, где живут более 60 человек и около 50 дачников, это важно: здесь расположены школа и социальные объекты, по этой дороге ежедневно ходят школьные автобусы и проезжают машины скорой помощи и пожарные. Стоимость контракта составила 28,8 млн рублей.