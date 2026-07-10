В Шатковском округе Госкомиссия приняла отремонтированные подъезды к Ключищам и Чистому Полю

В Шатковском муниципальном округе завершён ремонт двух подъездных дорог к селам Ключищи и Чистое Поле. Государственная комиссия приняла оба объекта, работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
На участке к селу Ключищи протяжённостью 1,5 км подрядчики провели комплекс работ: расчистили полосу отвода от кустарников и растительности, уложили два слоя асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Для населения села, где живут более 60 человек и около 50 дачников, это важно: здесь расположены школа и социальные объекты, по этой дороге ежедневно ходят школьные автобусы и проезжают машины скорой помощи и пожарные. Стоимость контракта составила 28,8 млн рублей.
Ремонт подъезда к селу Чистое Поле выполнен на участке протяжённостью более 2 км. Стоимость работ — 37,5 млн рублей.
Обе дороги примыкают к межмуниципальной трассе Шатки — Лесогорск — Большой Макателем, полностью отремонтированной в 2022 году и находящейся на гарантии. Всего вдоль неё расположены 9 населённых пунктов. К двум из них — Полетаевке и Елховке — подъезды отремонтировали в прошлом году, дорога к Корино запланирована на следующий.
«Качественные подъезды к селам — это безопасность детей, которые едут в школу, доступность медицинской помощи для жителей, возможность для развития сельских территорий. Мы продолжаем системную работу по приведению в порядок дорог к социальным объектам в рамках национального проекта», — отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.
Напомним, что всего с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — "Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершается масштабное обновление дорог в поселках Левинка и Новое Доскино.