Туристско-краеведческий слет в Нижегородской области собрал 200 школьников

Региональный туристско-краеведческий слет школьников в Чкаловске Нижегородской области объединил 200 участников, сообщили в пресс-службе правительства региона. Событие прошло 3−4 июля в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Организаторами выступили министерство образования региона, отделение Движения первых Нижегородской области и центр «Вега». Слет стал одним из мероприятий Всероссийского проекта «Походы первых — больше, чем путешествие».
Как отметил министр образования области Михаил Пучков, сегодня регион активно развивает туристско-образовательные и краеведческие проекты для молодежи. Они дают возможность не просто расширить кругозор детей, а добиться глубокого понимания изучаемых дисциплин на практике.
«Мы стараемся охватить подобными мероприятиями как можно больше детей. Только в этом учебном году по 14 дополнительным общеразвивающим программам в сфере детско-юношеского туризма прошли подготовку 710 нижегородских школьников. Масштабные мероприятия туристско-спортивной направленности объединили еще свыше 5 тысяч ребят», — поделился министр.
В слете принимали участие дети старше 12 лет из более чем десятка муниципалитетов области. Мероприятие объединило членов туристских клубов, победителей и призеров Всероссийского конкурса «Открывай страну!», а также участников муниципальных турслетов.
Насыщенная программа включала в себя спортивное ориентирование, прохождение туристско-краеведческого маршрута, пешеходной дистанции «связка», водной дистанции на рафтах, а также соревнования на средствах передвижения и конкурс «Жумаринг». Также для школьников организовали конкурс краеведов, соревнования по вязанию туристских узлов, конкурсы фотографии и поварского мастерства, презентацию визитных карточек команд и конкурс на лучшую организацию туристского быта в полевых условиях.
По итогам слета лучшие команды и участники были награждены дипломами, брендированной продукцией и туристским оборудованием.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.