Туристско-краеведческий слет в Нижегородской области собрал 200 школьников

Насыщенная программа включала в себя спортивное ориентирование, прохождение туристско-краеведческого маршрута, пешеходной дистанции «связка», водной дистанции на рафтах, а также соревнования на средствах передвижения и конкурс «Жумаринг». Также для школьников организовали конкурс краеведов, соревнования по вязанию туристских узлов, конкурсы фотографии и поварского мастерства, презентацию визитных карточек команд и конкурс на лучшую организацию туристского быта в полевых условиях.