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В Азове задействованные в тушении нефтехранилищ спасатели обеспечены водой и едой

Все задействованные в ликвидации последствий атаки БПЛА на Азов спасатели обеспечены едой и питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба города.

Все задействованные в ликвидации последствий атаки БПЛА на Азов спасатели обеспечены едой и питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба города.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Чтобы вода оставалась прохладной, ее подвозят партиями», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» возгорание на двух объектах нефтехранения в городе произошло во время атаки ВСУ. Тушение пожаров продолжается.

Всего ночью и утром 10 июля в Ростовской области уничтожены около 35 БПЛА. Атака отражена над Таганрогом, Азовом, Азовским и Матвеево-Курганским районами.

В Таганроге во время атаки произошел пожар на территории Морского порта, из зоны ЧС эвакуируют людей.

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