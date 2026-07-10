В России появилась специальность «врач по медицине здорового долголетия»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новая специальность «врач по медицине здорового долголетия» появилась в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам заместителя председателя правительства, соответствующая работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Регионы закупают оборудование для проведения исследований, модернизируя свою лабораторную базу. Введена новая должность, как уже было сегодня сказано, врач медицины здорового долголетия», — сказала Голикова на пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика».
Она уточнила, что уже 70 регионов России готовы работать по новой модели. Вице-премьер призвала остальные субъекты ускорить подготовку, подчеркнув, что с 1 января 2027 года в этот процесс должны быть вовлечены все регионы.
Медицина здорового долголетия в России направлена не на лечение симптомов, а на предотвращение заболеваний, замедление процессов старения.
В московском Центре международной торговли 9−10 июля проходит II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».