На Куршской косе выпустили в море трёх краснокнижных серых тюленят (фото, видео)

В естественную среду Влад, Шура и Майя вернулись утром в пятницу, 10 июля. Этот выпуск стал заключительным в текущем сезоне: специалисты центра приняли и выходили десять ослабленных тюленят, которых люди находили на побережье. Семерых животных выпустили раньше, а последней троице понадобилось больше времени, чтобы окрепнуть, набрать вес и подготовиться к самостоятельной жизни в море.