В Калининграде директор фирмы по изготовлению кровли обманывал заказчиков

Директор строительной организации в Калининграде стал фигурантом сразу пяти уголовных дел о мошенничестве в крупном размере. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, бизнесмен проворачивал аферы в течение 2025 года.
Известно, что руководитель фирмы заключал договоры с клиентами на изготовление перегородок и кровель из закаленного стекла. Он получал деньги, ничего не делал, добытое нечестным путем просто тратил. Ущерб превысил 830 тысяч рублей.
Мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы.
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